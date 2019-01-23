Роспотребнадзор нашел нарушения в 24 аптеках Карелии

В 2018 году проверено 45 аптечных организаций и 1 предприятие торговли, реализующих биологически активные добавки к пище, нарушения требований законодательства установлены в 24 объектах, что составляет 52,2% от проверенных, сообщили в управлении Роспотребнадзора Карелии.

Выявлены факты реализации продукции с нарушением условий хранения, заявленных производителем; без информации на потребительской упаковке (листах – вкладышах) на русском языке; отсутствие контроля за температурно-влажностным режимом хранения продукции; отсутствие книги отзывов и предложений; своевременно не проведен текущий ремонт помещений.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям выданы предписания об устранении выявленных нарушений.

По итогам проведенных проверок составлен 31 протокол об административном правонарушении. Наложено 5 штрафов на общую сумму 41 тыс. рублей. Продолжается процедура по привлечению виновных лиц к административной ответственности.

В 2018 году проведены лабораторные исследования 82 проб БАД к пище. Все исследованные пробы соответствовали требованиям законодательства по санитарно-химическим показателям, содержанию витамина С. Выявлена 1 проба БАД, не соответствующая требованиям законодательства по микробиологическим показателям.

По итогам надзорных мероприятий изъято из оборота 2 упаковки БАД к пище в количестве 1,19 кг.