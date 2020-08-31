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Роспотребнадзор назвал группу с самым стойким иммунитетом к коронавирусу

Новости. Общество
21:05, 31 Августа 2020
фото: © AP Photo/Jean-Francois Badias
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Специалисты зафиксировали максимальные уровни коллективного иммунитета у детей в возрасте от года до 13 лет, а в социально-профессиональной структуре — у работников здравоохранения и образования.

Самый стойкий иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19 в России обнаружен у детей до 13 лет. Об этом пишет РБК со ссылкой на Роспотребнадзор.

Ведомство подвело итоги первого этапа популяционного исследования иммунитета к заболеванию, в котором приняли участие более 71,8 тыс. человек в 26 регионах. Специалисты выяснили, что в 11 регионах России его уровень составил более 20%.

"Максимальные уровни коллективного иммунитета установлены у детей дошкольного (от года до шести лет) и раннего школьного (7–13 лет) возраста", — сообщили в Роспотребнадзоре. Ведомство уточнило, что показатели для этих двух возрастных групп оказались в 1,3–2,1 раза выше, чем средний уровень популяционного иммунитета в регионах.

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