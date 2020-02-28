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Роспотребнадзор призвал жителей России отказаться от поездок за рубеж из-за коронавируса

Новости. Общество
12:07, 29 Февраля 2020
фото: © Юрий Смитюк/ТАСС
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Россиянам необходимо по возможности отказаться от поездок за границу или максимально сократить сроки пребывания за рубежом, порекомендовала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Для того, чтобы на сегодняшний день считать себя защищенными, первое - нужно максимально сократить возможные, предполагавшиеся поездки за рубежи родной страны. Вот сегодня то время, когда не стоит выезжать из Российской Федерации", - сказала агентству Анна Попова ТАСС.

Кроме того, она добавила, что как в России, так и за рубежом следует соблюдать базовые правила борьбы с инфекцией. "Сегодня нужно, так же, как и при гриппе, соблюдать примерно одинаковые правила - держать чистыми руки и все гаджеты, которые вокруг вас. Не забывать ополаскивать лицо и носовые ходы промывать в течение дня. При посещении массовых мест, там, где много людей, при поездках в общественном транспорте, лучше носить маску, у нас еще и грипп не ушел, и такие меры защитят и вас, и ваших близких от заражения", - напомнила она.

Попова также добавила, что при малейшем недомогании нужно обратиться за медицинской помощью.

"При недомогании, если вы видите его у ваших близких, нужно их поместить в отдельную комнату, обеспечить отдельной посудой и вызвать врача на дом. Вот сегодня идеальный вариант - это вызывать врача на дом, чтобы он определил, <...> если врач назначает, мы обследуем на все вирусы, респираторные и сегодня обследуем на коронавирус, если есть к тому показания", - подчеркнула она.

По данным на утро 29 февраля, коронавирусной инфекцией во всем мире заболели более 85 тысяч человек, в том числе более 79 тысяч на территории Китая. 2923 человека умерли, 39332 выздоровели.

Власти Китая 29 февраля сообщили о 427 новых случаях заражения коронавирусом и 47 смертях. В Южной Корее за сутки зафиксировано 594 новых случаев инфицирования. Южная Корея третий день подряд опережает Китай по числу новых случаев заражения коронавирусом.

Власти России ранее в рамках борьбы с распространением коронавируса ограничили авиасообщение с Китаем, Ираном и Южной Кореей.

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Комментарии

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Весёлый
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Гость
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