Роспотребнадзор рассказал, как безопасно покупать товары в интернете

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, как безопасно приобрести товар дистанционным способом — через интернет, каталоги, буклеты или с использованием сетей почтовой связи.

В ведомстве отметили, что значительная доля продаж в периоды сезонных распродаж и акций приходится на дистанционную торговлю. В этом случае у покупателя отсутствует возможность непосредственно ознакомиться с товаром. Продавец, в свою очередь, обязан проинформировать потребителя о продаваемом товаре в полной и доступной форме, сообщают "Вести Карелии".

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