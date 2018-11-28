Роспотребнадзор рассказал, как безопасно покупать товары в интернете

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Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, как безопасно приобрести товар дистанционным способом — через интернет, каталоги, буклеты или с использованием сетей почтовой связи.
В ведомстве отметили, что значительная доля продаж в периоды сезонных распродаж и акций приходится на дистанционную торговлю. В этом случае у покупателя отсутствует возможность непосредственно ознакомиться с товаром. Продавец, в свою очередь, обязан проинформировать потребителя о продаваемом товаре в полной и доступной форме, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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