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Роспотребнадзор рассказал, как должны работать кинотеатры в условиях распространения COVID-19

Новости. Общество
21:05, 28 Мая 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Алексей Константинов
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Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах.

Согласно рекомендациям, решение об открытии кинотеатров должны будут принимать власти регионов после согласования с санитарными врачами – исходя из эпидемической ситуации в том или ином субъекте, пишут "Известия".

Зрителям рекомендовано носить маски и воздержаться от похода в кино при наличии симптомов ОРВИ. Билеты будут продавать так, чтобы во время сеанса между посетителями сохранялась дистанция не менее метра, при этом члены одной семьи смогут сидеть вместе.

Сеансы в кинозалах кинотеатров будут начинаться с разницей не менее 15 минут для небольших кинотеатров и не менее 10 минут для кинотеатров с общим числом кинозалов семь и более. Это необходимо для того, чтобы избежать скопления людей в коридорах.

Кроме того, рекомендуется осуществлять допуск зрителей в кинозалы не менее чем за 15 минут до начала сеанса.

При этом интервалы между сеансами в одном зале должны составлять не менее 30 минут для того, чтобы сотрудники кинотеатров успели продезинфицировать зал и проветрить помещение.

22 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что распространение коронавируса в России вышло на плато. Однако, несмотря на это, люди должны по-прежнему соблюдать санитарные и противоэпидемиологические правила.

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