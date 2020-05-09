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Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус

Новости. Общество
18:30, 09 Мая 2020
фото: https://pixabay.com/
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Новый коронавирус практически полностью теряет инфекционную активность при температуре плюс 30 градусов, пишет со ссылкой на Роспотребнадзор телеграм-канал стопкоронавирус.рф.

Там уточнили, что разрушению вируса способствуют солнечные лучи и низкая влажность. А полностью коронавирус дезактивируется при температуре 70 градусов.

В ведомстве также отметили, что заразиться COVID-19 через систему вентиляции многоквартирных домов или кондиционеры нельзя.

Авторы сообщения призывают не допускать "прямых тактильных контактов" на похоронах с телом умершего инфицированного человека, так как коронавирус может сохраняться в тканях несколько дней.

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Комментарии

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Ткачев
2020-05-09 19:05:02
Хватит уже рассказывать, когда начнете действовать? Парфен, ты руководитель или как? Где предписание ТГК поднять температуру теплоносителя до неимоверных высот? Где патрули Роспотребнадзора следящих, чтобы фортки были закрытыми?
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