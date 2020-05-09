Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус

Новый коронавирус практически полностью теряет инфекционную активность при температуре плюс 30 градусов, пишет со ссылкой на Роспотребнадзор телеграм-канал стопкоронавирус.рф.

Там уточнили, что разрушению вируса способствуют солнечные лучи и низкая влажность. А полностью коронавирус дезактивируется при температуре 70 градусов.



В ведомстве также отметили, что заразиться COVID-19 через систему вентиляции многоквартирных домов или кондиционеры нельзя.

Авторы сообщения призывают не допускать "прямых тактильных контактов" на похоронах с телом умершего инфицированного человека, так как коронавирус может сохраняться в тканях несколько дней.