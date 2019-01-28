Роспотребнадзор ввел карантин по гриппу и ОРВИ в Петрозаводске

Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в республике выше эпидпорога на 27,8%, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

С 21 по 27 января в регионе заболели 7128 человек, из них 4707 детей. Рост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей на 27%.

В Карелии из-за гриппа и ОРВИ на карантин закрыты 17 классов.

"Ввести с 28 января в Петрозаводском городском округе комплекс карантинно-ограничительных мероприятий", - указано в тексте постановления врио главы управления Роспотребнадзора.

Главе Петрозаводского городского округа рекомендовать: ограничить проведение в подведомственных образовательных и социальных учреждениях культурно-массовых и спортивных мероприятий в закрытых помещениях, отменить кабинетную систему обучения и объединенные уроки на период эпидемиологического неблагополучия", - отмечается в документе.