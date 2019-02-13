Роспотребнадзор заинтересовался жалобами работников Перинатального центра Карелии

Работники недавно открывшегося Перинатального центра Карелии пожаловались на проблемы со здоровьем, которые у них возникают, когда они находятся в здании.

Несколько дней назад журналисту "Вестей Карелии" позвонили медицинские работники Республиканского перинатального центра, открытого недавно в Петрозаводске. Они сообщили, что у них и многих других коллег по непонятной причине "наблюдается серьезная аллергическая реакция".

"Лично у меня сильный аллергический конъюнктивит, из-за чего постоянно слезятся и очень болят глаза, а в носу и во рту все пересыхает, из-за чего трудно даже дышать и разговаривать, - рассказал автору этих строк одна из медицинских сотрудниц центра. – У других моих коллег – сыпь и какие-то пятна на руках, спине, животе, других частях тела. Причем у некоторых дело доходит до волдырей. Кто-то временами задыхается и не может откашляться".

По словам наших собеседников, каким-либо из названных недугов в той или иной степени страдают как минимум 50 работников центр». По словам одной из медсестер, "на какое-то удушье" ей пожаловалась и недавняя пациентка центра.

"Мы находимся в центре постоянно и вынуждены терпеть эти болячки, - говорит медработник. – Когда же становится совсем невмоготу, колем друг другу преднизолон. Понимаем, что этот гормональный препарат нежелателен, но он является эффективным средством при аллергии".

Подробнее о ситуации в Перинатальном центре и возможных проверок, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".