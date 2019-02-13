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Новости. Общество
14:09, 13 Февраля 2019

Роспотребнадзор заинтересовался жалобами работников Перинатального центра Карелии

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Работники недавно открывшегося Перинатального центра Карелии пожаловались на проблемы со здоровьем, которые у них возникают, когда они находятся в здании.

Несколько дней назад журналисту "Вестей Карелии" позвонили медицинские работники Республиканского перинатального центра, открытого недавно в Петрозаводске. Они сообщили, что у них и многих других коллег по непонятной причине "наблюдается серьезная аллергическая реакция".

"Лично у меня сильный аллергический конъюнктивит, из-за чего постоянно слезятся и очень болят глаза, а в носу и во рту все пересыхает, из-за чего трудно даже дышать и разговаривать, - рассказал автору этих строк одна из медицинских сотрудниц центра. – У других моих коллег – сыпь и какие-то пятна на руках, спине, животе, других частях тела. Причем у некоторых дело доходит до волдырей. Кто-то временами задыхается и не может откашляться".

По словам наших собеседников, каким-либо из названных недугов в той или иной степени страдают как минимум 50 работников центр». По словам одной из медсестер, "на какое-то удушье" ей пожаловалась и недавняя пациентка центра.

"Мы находимся в центре постоянно и вынуждены терпеть эти болячки, - говорит медработник. – Когда же становится совсем невмоготу, колем друг другу преднизолон. Понимаем, что этот гормональный препарат нежелателен, но он является эффективным средством при аллергии".

Подробнее о ситуации в Перинатальном центре и возможных проверок, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Андрей Дубенский
2019-02-13 17:36:23
Эти злодейцы строители насовали туда хитрой химии, чтобы по трое плодились (действует, однако...). Надо же рождаемость поднимать.
Мизантроп
2019-02-13 21:35:16
Андрей Дубенский, Не, травят еще до рождения. Для тех кто выживет - пальмовое масло и консерванты.
кир
2019-02-13 18:26:00
Андрей Дубенский, плюс 100.
zanoza
2019-02-13 16:25:39
Проблемный долгострой явно имеет кучу недостатков и принят в эксплуатацию со множеством дефектов т.ч. скрытых.
Изя
2019-02-13 15:25:51
Да уж Ростех настроил незнамо чего , лишь бабло срубить с госконрактов . Не зря Ремезов живёт в апартаментах около Красной площади за 5 млрд.рублей .
Гость
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