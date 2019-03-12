В Петрозаводске открылся Международный форелевый форум "Современные технологии. Безопасность и правовое регулирование".

Россельхозбанк выступил генеральным спонсором мероприятия в рамках сотрудничества с Правительством региона по подготовке к празднованию 100-летнего юбилея со дня образования республики.

В форуме примут участие руководители органов власти, представители российских и зарубежных компаний, научно-исследовательских и учебных организаций. На мероприятиях Форума планируется уделить особое внимание развитию международного сотрудничества, внедрению современных ресурсов и природосберегающих технологий, а также решению вопросов обеспечения здоровья рыб, качества и безопасности продукции аквакультуры, электронной ветеринарной сертификации. О мерах поддержки форелеводов Карелии расскажут представители Россельхозбанка из Москвы, Санкт-Петербурга и Петрозаводска.

"Мы надеемся, что Международный форелевый форум станет авторитетной площадкой международного уровня для диалога науки, бизнеса, общества и власти по вопросам развития аквакультуры и привлечения в отрасль новых технологий", – прокомментировал директор Санкт-Петербургского филиала Олег Солдатенков.

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