Россельхозбанк отмечает 20-летие

13 июня Россельхозбанка отметил 20-летний юбилей.

Банк имеет более 1300 офисов по всей стране из них 56 на территории Северо-Запада Российской Федерации: в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Мурманской, Вологодской областях, Республики Карелия. РСХБ входит в первую тройку отечественных банков по охвату филиальной сети. Банку доверяют более 7 млн клиентов. Результаты работы Банка неразрывно связаны с агропромышленным комплексом, прошедшим за два десятилетия настоящую эволюцию. В юбилейный год РСХБ проведет ряд активностей, объединяющих розничных клиентов Банка и аграриев.

В 2000 году глава государства распорядился создать банк, на базе которого сформировалась национальная кредитно-финансовая система обслуживания агропромышленного комплекса России.

За 20 лет сельское хозяйство прошло большой путь качественного развития и в настоящее время выступает драйвером экономики страны. Отечественные аграрии обеспечивают продовольственную безопасность России и продолжают наращивать ее экспортный потенциал.

"Наш Банк создавался в самом начале 2000-х годов – непростое для страны время. Тогда государство поставило перед Россельхозбанком задачу сформировать эффективную национальную систему кредитования АПК. И я с уверенностью могу сказать, что Банк добился значительных результатов. Во многом благодаря Банку надежно обеспечивается продовольственная безопасность России. Сельское хозяйство стало не просто рентабельным – теперь это флагман российской экономики. Наши аграрии заняли достойные позиции как внутри страны, так и на международных рынках. Мы хорошо понимаем: будущее АПК и всей российской экономики напрямую зависит от внедрения новых технологий. Поэтому делаем ставку на цифровизацию розничного и корпоративного бизнеса, внутренних процессов, переводим услуги в "цифру". Символично, что День рождения Банка отмечается сразу после Дня России. Мы неразрывно связаны со своей страной, ее уникальной историей и культурой. Успех России, счастье и благополучие наших граждан – цель усилий большой команды Россельхозбанка", – сказал председатель правления РСХБ Борис Листов.

"Наш успех обусловлен эффективной работой большой и профессиональной команды, вместе добившейся не только серьезных финансовых достижений, но и доверия наших клиентов. Санкт-Петербургский филиал является надежным финансовым партнером для предприятий и населения региона, и впереди у нас большая работа. Мы активно расширяем географию присутствия Россельхозбанка и объединяемся с целью эффективного управления процессами. Мы ставим перед собой смелые задачи и уверены в их достижении", –прокомментировал директор Санкт-Петербургского регионального филиала Алексей Кольчик.

"Сегодня Россельхозбанк – ключевая артерия агропромышленного и строительного комплекса нашей страны. Занимая лидирующие позиции в российском финансовом секторе, РСХБ не стоит на месте, постоянно наращивает свою конкурентоспособность, внимательно следит за современными тенденциями в мире. Между нами и Санкт-Петербургским региональным филиалом Россельхозбанка сложились конструктивные взаимоотношения, которые строятся на принципах ответственности и взаимовыгодного партнерства. Мы поздравляем всех сотрудников Россельхозбанка с праздником! Желаем успехов, профессионального роста", – прокомментировал коммерческий директор "ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад" Денис Бабаков.

Для укрепления взаимовыгодного сотрудничества розничных клиентов и аграриев в преддверии юбилея РСХБ запустил специальный проект "Сей добро" и расширяет свою программу лояльности "Урожай" за счет возможности покупать фермерскую продукцию за баллы, начисленные по карточным транзакциям. Проект объединяет город и село, предоставляя розничным клиентам Банка возможность получать свежие продукты, а российские фермеры, в свою очередь, получают дополнительный канал сбыта в условиях ограниченного спроса. Держатели карт РСХБ смогут, подключив программу лояльности, с помощью любой из систем дистанционного банковского обслуживания (интернет или мобильный банк) перейти на бонусную витрину и обменять накопленные баллы на продуктовый сертификат различного номинала.

Делая акцент на широком внедрении современных IT-решений в новой стратегии развития, летом Россельхозбанк запустит цифровую экосистему для фермеров. Она объединит целый ряд сервисов на единой платформе. Сервис позволит без дополнительных затрат автоматизировать решение первостепенных задач и, не отвлекаясь от основной деятельности, пользоваться всеми технологическими преимуществами для роста бизнеса. Например, фермеры смогут нанимать рабочих, диагностировать здоровье растений, проводить спутниковый мониторинг полей, а еще заниматься агротуризмом, находя клиентов.

Также в 2020 году откроется школа фермеров РСХБ – собственная программа теоретического и практического обучения, которая позволит не только строить эффективный фермерский бизнес "с нуля", но и повысить квалификацию уже начавшим свое дело предпринимателям. Благодаря этой программе в регионах будут создаваться новые КФХ, которые могут стать основным элементом товаропроизводящей цепочки в качестве поставщиков для крупных предприятий. В регионах будут созданы рабочие места, новые бренды качественной фермерской продукции.

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