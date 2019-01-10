Россельхозбанк потребовал отстранить управляющего обанкроченного с/х предприятия в Карелии

Арбитражный суд Карелии принял к рассмотрению жалобу Россельхозбанка на действия конкурсного управляющего ЗАО "Свинокомплекс "Кондопожский" - одного из трех обанкротившихся карельских предприятий ООО "АКС-Холдинг".

Россельхозбанк, который является одним из основных кредиторов свинокомплекса, потребовал отстранить конкурсного управляющего от исполнения обязанностей. Причины этого требования суд пока не разглашает.

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