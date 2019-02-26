Россельхозбанк запустил новые функции интернет- и мобильного банка

Россельхозбанк расширил функционал системы дистанционного банковского обслуживания, дополнив его рядом новых операций.

Теперь клиенты РСХБ могут подать заявку на получение кредита или кредитной карты дистанционно, через интернет- и мобильный банк и контролировать статус ее рассмотрения. В случае принятия положительного решения, банк направит смс с указанием условий одобренного кредита и приглашением в офис, выбранный клиентом при оформлении заявки.

Кроме того, появилась возможность досрочно погасить любой кредит. Независимо от вида платежа по кредиту пользователь может дистанционно оформить частичное или полное досрочное погашение. После обработки заявки в интернет- и мобильном банке обновится график платежей.

"Россельхозбанк стремится предоставить клиентам современные и технологичные финансовые инструменты и сервисы, отвечающие последним тенденциям на рынке. Благодаря цифровым технологиям клиентам РСХБ независимо от места проживания – мегаполис или отдаленные сельские территории, доступны самые востребованные банковские услуги и продукты. Мы продолжим совершенствовать систему дистанционного банковского обслуживания, расширяя функционал и улучшая интерфейс. На первом месте для нас простота, безопасность и надежность системы ДБО", – сказал директор Департамента карточного бизнеса и дистанционного банковского обслуживания АО "Россельхозбанк" Андрей Купцов.

В 2018 году число пользователей системы дистанционного банковского обслуживания РСХБ выросло почти в два раза, из них более половины пользуются системой регулярно.

АО "Россельхозбанк" – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

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