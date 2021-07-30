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Россельхознадзор нашел в Карелии более 30 гектар сельхозземель, заросших снытью и пыреем

Новости. Общество
17:40, 02 Августа 2021
фото: © pixabay.com

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В Кондопожском районе арендатору, допустившему зарастание земельных участков сельхозназначения, выдано предостережение.

В Управление Россельхознадзора поступило обращение по факту неиспользования земельных участков сельскохозяйственного назначения. Инспекторы провели в июне проверку таких участков, расположенных в Кондопожском районе, сообщили в ведомстве.

Было установлено, что арендатор не использует 31 га и не выполняет мероприятия по улучшению земель и их защите. Участки заросли снытью обыкновенной, пыреем ползучим и древесно-кустарниковой растительностью. На одном из участков были выявлены строения.

Арендатору выданы предостережения о недопустимости нарушения требований действующего законодательства.

Дополнительно информация о неиспользовании земельных участков направлена в Минимущество Карелии и в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по республике для принятия решения в рамках своих полномочий.

Ранее Россельхознадзор предупреждал, что в магазинах столицы Карелии продавали цветы с калифорнийским трипсом.

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Комментарии

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Изя
2021-08-02 18:43:40
Все рванули за арктическим гектаром и ни хрена у себя не делают ))) :)
Гость
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