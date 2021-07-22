Зараженными цветами торговали в Петрозаводске

В магазинах столицы Карелии продавали цветы с калифорнийским трипсом, сообщили в Североморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Сотрудники Управления в июле проверили места оптовой и розничной торговли цветами. В пяти партиях горшечных растений и в одной партии срезанных цветов из Голландии выявили карантинный объект — западный цветочный (калифорнийский) трипс. Наличие карантинного вредного организма подтвердили эксперты в лаборатории.

Собственники цветов решили уничтожить опасную продукцию.

Ранее сообщалось, опасные лесоматериалы привезли в Карелию.