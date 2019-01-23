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Новости. Общество
21:05, 23 Января 2019
фото: © Takeaway/wikipedia.org

Россельхознадзор: Рацион россиян пополнится насекомыми

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Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт не исключил, что через 30 лет люди могут получать белковую пищу из насекомых.

"Думаю, мы не можем это точно прогнозировать, - сказал Сергей Данкверт, отвечая на вопрос о еде из насекомых и тюбиков. - Чтобы вы ответили, если бы, скажем, в 1975 году вас спросили, будут ли независимыми союзные республики. Не поверили бы. Но жизнь меняется быстро.

Могу сказать одно: расслоение людей по потреблению еды, исходя из нынешних экономических тенденций, будет только усиливаться. Либо через тридцать лет нам надо прийти к коммунизму. Но, поскольку этого пока не предвидится, кто-то, возможно, будет есть то, что сделано из кузнечиков, а кто-то - из российской говядины".

Если Россия будет двигаться в правильном направлении, а именно откажется от применения ГМО, избыточного количества антибиотиков и пестицидов, то будет впереди, пишет "Российская газета", ссылаясь на слова Данкверта. 

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