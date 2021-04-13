«Россети» подвели итоги года работы в условиях пандемии коронавируса

В марте 2020 года «Россети» в приступили к реализации комплекса мер по противодействию распространению COVID-19.

Ключевое направление сегодня — создание всех условий для вакцинации сотрудников от COVID-19. В компаниях группы «Россети» развернута информационная кампания, которая призвана ответить на вопросы, связанные с организационными и медицинскими аспектами вакцинации:

• Организованы тематические «горячие линии» с медицинскими специалистами;

• Проводятся встречи коллективов с врачами и экспертами;

• Используются средства телемедицины в рамках программы дополнительного медицинского страхования;

• Ведется распространение информационных и справочных материалов в офисах, на корпоративном портале, через e-mail рассылки.

Вся работа проходит в плотном взаимодействии с региональными органами здравоохранения. Вакцинация желающих производится в офисах, а также в ближайших к месту работы лечебных учреждениях. На сегодняшний день вакцинировалось более 10% сотрудников. Как показывают опросы, до 1 июня планируют получить прививку еще не менее 36 000 энергетиков (16% сотрудников).

На протяжении всего года реализуются мероприятия, которые позволили свести к минимуму риски заболеваний сотрудников:

• На пике ограничений 70% сотрудников аппаратов управления и 28% персонала производственного блока было переведено на работу в удаленном режиме без снижения эффективности деятельности;

• Регулярное тестирование на COVID-19 стало обязательной частью организации рабочего процесса. В общей сложности проведено свыше 548 900 тестов;

• За год работы в условиях пандемии сотрудникам выдано 31,4 млн единиц средств индивидуальной защиты, сформирован постоянно пополняемый запас масок и антисептиков.

В период нерабочих дней «Россети» сохранили полную занятость и уровень доходов персонала (Указ Президента РФ от 25.03.2020 № 206). Выплачены надбавки 132 063 сотрудникам, обеспечившим надежность электроснабжения и непрерывность производственных процессов (до 30% оклада).

Компания полностью выполнила требования региональных органов власти и Роспотребнадзора (термометрия, дезинфекция помещений, карантинные меры и др.), реализовала информационные кампании о мерах профилактики COVID-19. Также были открыты горячие линии и чаты с личным участием руководства.