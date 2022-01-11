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«Россети Северо-Запад» подключили к сетям газовую котельную в Спасской Губе

Новости. Общество
11:00, 12 Января 2022
фото: Карельский филиал «Россети Северо-Запад»

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Специалисты Карельского филиала подключили к сетям новую газовую котельную в старинном селе.

Нова котельная будет отапливать в селе школу, детский сад и фельдшерско-акушерский пункт.

Для энергетиков работа в Спасской Губе  имеет особое значение. Здесь национальную культуру и один из самых редких языков в мире – карельский язык -  изучают с первого класса.  

Карельский язык существует уже более восьми веков, но алфавит появился официально только в 2007 году. Кстати, в словаре есть и современные значения. Например, символ @ по-карельски počin händäine - «поросячий хвостик», отметили в пресс-службе Карельского филиала «Россети Северо-Запад».

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