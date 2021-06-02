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«Россети Северо-Запад» внедряют технологии бережливого производства

Новости. Общество
12:05, 03 Июня 2021
фото: © «Россети Северо-Запад»

На Петербургском международном экономическом форуме 3 июня «Россети Северо-Запад» и филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» подписали соглашение о стратегическом партнёрстве.

Сегодня, 3 июня, на Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор «Россети Северо-Запад» Артём Пидник и директор Макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов в присутствии генерального директора ПАО «Россети» Андрея Рюмина и президента ПАО «Ростелеком» Михаила Осеевского подписали соглашение о стратегическом партнёрстве.

Компании договорились об обмене опытом по внедрению и обучению технологиям бережливого производства в течение ближайших пяти лет.

Основная идея бережливого производства — выполнение каждым сотрудником только полезных действий. Даже небольшое ежедневное улучшение повышает эффективность работы всей компании.

Бережливое производство охватывает все направления — от оптимального использования рабочего места до единых стандартов для всего оборудования.

«Бережливое производство — это основа, на которой должны строиться все бизнес-процессы. Мы будем повышать внутреннюю продуктивность, не привлекая дополнительных внешних ресурсов. Для нас это экономический эффект и создание более комфортных условий для сотрудников. Для потребителей — повышение надёжности электроснабжения и снижение сроков подключения к сетям», — отметил Артём Пидник.

Александр Логинов поблагодарил «Россети Северо-Запад» за продолжение успешного сотрудничества. «Для нас, как для схожих инфраструктурных организаций, особенно важно обмениваться опытом, знаниями и навыками. Это касается и практического обучения бережливым технологиям, в том числе на базе учебных центров. Уверен, новый этап нашего сотрудничества позволит компаниям выйти на качественно новый уровень во всех бизнес-процессах», — отметил Александр Логинов.

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Комментарии

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