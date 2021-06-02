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Россия на треть увеличила поставки за рубеж чая и кофе

Новости. Экономика
22:30, 02 Июня 2021
фото: © ru.fotolia.com

Их основной поток идет в Ближнее Зарубежье.

В 2020 году Россия увеличила на треть продажу за рубеж чая и кофе. Как сообщила РИА «Новости» глава Российского экспортного центра Вероника Никишина, объем этих поставок составил 73 тысячи тонн, что на 32% больше показателя предыдущего года. В стоимостном выражении экспорт вырос на 30% – до 350 миллионов долларов.

По словам Никишиной, наибольшую динамику в прошлом году продемонстрировали продажи за рубеж кофе: поставки этого продукта в молотом виде и в зернах выросли на 50%  – до 12 тысяч тонн.

Российский чай и кофе экспортируются более чем в 60 стран. Однако основной кофейный поток из России идет в Ближнее Зарубежье – Белоруссию, Украину и Казахстан.  

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