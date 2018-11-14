Россия направила 10,7 млн. евро на проекты программы приграничного сотрудничества "Карелия"

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении финансового взноса Российской Федерации на реализацию программ приграничного сотрудничества СЗФО со странами ЕС.

Как сообщили в министерстве экономического развития республики, на программу "Карелия" выделено 10,7 млн. евро.

В целом на обеспечение участия российских организаций в программах приграничного сотрудничества из российского бюджета будет потрачено 89 млн евро.

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