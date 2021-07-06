Россия оказалась на втором месте в мире по числу смертей от коронавируса за сутки

По ежесуточному приросту числа умерших от COVID-19 наша страна уступает только Бразилии.

Рекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки, который Россия поставила 6 июля, вывел ее на вторую строчку рейтинга стран по этому показателю. Относительная смертность также высокая, хотя по ней Россия находится во втором десятке. Об этом пишет РБК.

Россия обогнала Индию и еще несколько стран и вышла на второе место в мире по количеству официально зарегистрированных случаев смерти от COVID-19 за сутки. Выше, чем в России, ежесуточный прирост числа умерших от коронавирусной инфекции 6 июля только в Бразилии. За сутки там от COVID-19 умерли 830 человек, в России — 737, свидетельствует сводная статистика ВОЗ по странам.

По числу жертв эпидемии за последнюю неделю Россия находится на третьем месте (4771 летальный исход), уступая Бразилии (10 943) и Индии (5644).

Для корректного сравнения уровня смертности от COVID-19 в странах с разным населением необходимо оценивать не абсолютную, а относительную смертность. Таким показателем может служить также рассчитываемое ВОЗ количество смертей от COVID-19 за неделю на 100 тыс. человек населения. По этому показателю Россия находится на 15-м месте в мире и на первом месте в Европе (3,27 летальных исхода на 100 тыс. человек). В пятерке стран-лидеров в рейтинге государств по уровню смертности от COVID-19 четыре латиноамериканские страны и одна африканская: Парагвай (11,62 смертей за неделю на 100 тыс. человек), Намибия (9,64), Колумбия (8,29), Аргентина (7,38) и Суринам (6,48).



По общему количеству жертв эпидемии Россия находится на шестом месте в мире (139,3 тыс. человек). Лидируют США (600,2 тыс.), Бразилия (524,4 тыс.) и Индия (403,2 тыс.).

Следует отметить, что данные оперативного штаба российского правительства по смертности от коронавируса, на которые ориентируется ВОЗ, отличаются от подсчетов Росстата. Ведомство с апреля 2020-го по апрель 2021-го насчитало около 270 тыс. летальных исходов. Двукратная разница объясняется иной методикой подсчета — Росстат включает случаи, когда коронавирус выявили уже после смерти, а также летальные исходы, вызванные иными заболеваниями на фоне COVID-19.

По суточному приросту выявленных за сутки новых случаев COVID-19 Россия находится на шестом месте в мире (23 378), лидирует Индия (34 703). Вместе с тем по темпам заболеваемости (количество новых случаев COVID-19 за семь дней на 100 тыс. человек населения) Россия находится в конце четвертого десятка.