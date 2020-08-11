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Россия остается на четвертом месте по числу заболевших коронавирусом

Новости. Общество
11:38, 12 Августа 2020
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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Общее число заболевших COVID-19 в России составило 897599 человек, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 5102 человек, заболевших коронавирусной инфекцией.

Выздоровели за время пандемии 710298 человек, за прошедшие сутки выписано по выздоровлению 7123 пациентов.

Летальных случаев за все время: 15260, за последние сутки подтверждено 129 летальных случаев с коронавирусом.

На первом месте по приросту заразившихся – Москва (+689 случаев). За ней: Свердловская область, Санкт-Петербург и Подмосковье.

Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, среди наиболее подверженных вирусу стран: США Бразилия, Индия и Россия.

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Комментарии

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zanoza
2020-08-12 12:06:34
Да в лидерах мы уже давно.
Off
2020-08-12 11:49:10
Соврали . Статистика умалчивает половину случаев,в угоду одному человеку .
Гость
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