Россия остается на четвертом месте по числу заболевших коронавирусом

Общее число заболевших COVID-19 в России составило 897599 человек, сообщили в оперштабе РФ.
За последние сутки в России выявлено 5102 человек, заболевших коронавирусной инфекцией.
Выздоровели за время пандемии 710298 человек, за прошедшие сутки выписано по выздоровлению 7123 пациентов.
Летальных случаев за все время: 15260, за последние сутки подтверждено 129 летальных случаев с коронавирусом.
На первом месте по приросту заразившихся – Москва (+689 случаев). За ней: Свердловская область, Санкт-Петербург и Подмосковье.
Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, среди наиболее подверженных вирусу стран: США Бразилия, Индия и Россия.
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