Россия остается на четвертом месте по числу заболевших коронавирусом

Общее число заболевших COVID-19 в России составило 897599 человек, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 5102 человек, заболевших коронавирусной инфекцией.

Выздоровели за время пандемии 710298 человек, за прошедшие сутки выписано по выздоровлению 7123 пациентов.

Летальных случаев за все время: 15260, за последние сутки подтверждено 129 летальных случаев с коронавирусом.

На первом месте по приросту заразившихся – Москва (+689 случаев). За ней: Свердловская область, Санкт-Петербург и Подмосковье.

Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, среди наиболее подверженных вирусу стран: США Бразилия, Индия и Россия.