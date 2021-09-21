«Россия переходит к формированию несменяемой власти в регионах»

Карелия оказалась для этого одним из самых подготовленных субъектов федерации.

«Вслед за установлением несменяемой власти на федеральном уровне Россия переходит к формированию такой власти в регионах. Причем, Карелия оказалась для этого одним из самых подготовленных субъектов федерации, несмотря на довольно высокую – по сравнению с другими областями – долю протестного голосования на последних выборах в Госдуму и республиканский парламент», – такое мнение высказал журналист «Столицы на Онего» Валерий Поташов в статье «Регионы готовят к несменяемой власти», где речь идет о новом законопроекте сенатора Андрея Клишаса и председателя думского комитета по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова.

Напомним, законопроект снимает действующее ограничение для глав российских регионов занимать губернаторскую должность более двух сроков подряд.

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