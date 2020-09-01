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Россия собирается возобновить транспортное сообщение с Белоруссией

Новости. Общество
22:00, 01 Сентября 2020
фото: © Vayar Military Agency via AP
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Минск и Москва договорились о поэтапном возобновлении транспортного сообщения, заявили в пресс-службе белорусского Минтранса.

В Москве 31 августа был подписан протокол о предстоящей разработке плана по поэтапному возобновлению транспортного сообщения и по согласованию подходов с Роспотребнадзором и санитарно-эпидемиологической службой белорусского Минздрава, пишет "Интерфакс".

В переговорах участвовали представители санэпидслужбы Белоруссии и директор департамента авиации белорусского Минтранса Артем Сикорский. Участники встречи, в частности, определили дальнейшие шаги для возобновления воздушного сообщения между странами.

"Российской стороной было отмечено, что меры, принимаемые гражданской авиацией Беларуси по защите общественного здоровья, эффективные и соответствуют международным рекомендациям и стандартам", – отметили в пресс-службе.

Также стороны договорились дополнительно обсудить вопросы, связанные со сложившейся эпидемиологической ситуацией и дальнейшим развитием всестороннего и взаимовыгодного сотрудничества.

Россия с 1 августа возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией.

С 15 августа возобновилось авиасообщение со Швейцарией, но пока туда имеют право на въезд не все – только россияне с видом на жительство в этой стране или те, кто едет на длительную учебу или лечение.

С 28 августа Кипр согласился впускать российских дипломатов, россиян с видом на жительство или специальным разрешением властей республики на въезд. Им разрешат пересечь границу при условии обязательного двойного тестирования на коронавирус и соблюдения карантина по приезде.

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Комментарии

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кир
2020-09-01 22:57:43
Россия сто миллиардов вложила в экономику Белоруссии. Ещё столько же вложит в игры с батькой.
Гость
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