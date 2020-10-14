Россияне смогут отправиться за океан и в Европу.

Россия возобновит авиасообщение с тремя странами. Как сообщило РИА Новости, постановление об этом подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин. В число тех государств, куда смогут отправиться россияне, попали Япония, Сербия и Куба.

Напомним, в марте нынешнего года российские власти были вынуждены прекратить регулярные и чартерные авиарейсы в другие страны из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Однако, начиная с августа, Россия возобновила воздушное сообщение с Турцией, Великобританией, Танзанией, Швейцарией, Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами, Белоруссией, Киргизией, Казахстаном и Южной Кореей и Мальдивами.