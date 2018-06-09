Россиян начали готовить к резкому росту цен на еду

Цены на хлеб, мясные изделия, молоко и безалкогольные напитки могут взлететь в случае одобрения правительством предложений министерства промышленности и торговли о введении заградительных пошлин на техническое оборудование, необходимое для линий производств.

Как пишет Лента.ру, ввести пошлины Минпромторг предлагает в рамках предложений по поддержке отечественных производителей специального оборудования. Соответствующее письмо было разослано профильным ассоциациям: Союзу производителей безалкогольных напитков, Ассоциации предприятий кондитерской промышленности, Национальной мясной ассоциации, Национальному союзу производителей молока и Российскому союзу пекарей. Среди популярных компаний, которые подтвердили знакомство с инициативами ведомства — Coca-Cola, "Нарзан", Mars, Nestle, Mondelez, "Мираторг", "Черкизово", Danone и PepsiCo.

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В настоящий момент в России действует нулевая пошлина на ввоз подобного оборудования из-за рубежа. Минпромторг предлагает поднять ее на уровень от 3 до 10 процентов в зависимости от типа оборудования. Представители отрасли выступили категорически против идеи ведомства, так как у российских производителей подобного оборудования просто нет своих аналогов. Доля импортного оборудования в зависимости от отрасли колеблется от 70 до 100%.

Основными поставщиками оборудования для производственных мощностей российских компаний остаются Швейцария, Германия и Италия. Введение дополнительной пошлины на поставки иностранного оборудования приведет к росту цен на товары: мясо, молоко, хлеб, кондитерские изделия и другие.

О введении пошлин на поставки оборудования Минпромторг сообщал еще в апреле. Глава ведомства Денис Мантуров рассказывал, что ведомство предлагает повысить ввозные пошлины в 20 раз.