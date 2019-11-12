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Новости. Общество
21:05, 12 Ноября 2019
фото: © pxhere.com

Россиян предложили пускать в Интернет по паспорту

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Согласно инициативе, регистрация несовершеннолетних граждан должна осуществляться по документам их родителей.

Предложение обсудить введение в РФ обязательной регистрации по паспорту при входе в интернет направлено во вторник руководству Госдумы и Совета Федерации. Автором инициативы выступил президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахман Янсуков, пишет ТАСС.

В профильном думском комитете по информполитике готовы инициировать дискуссию по этой теме, но считают необходимым сначала узнать мнение о ней самих россиян.

"Мы предлагаем ввести на территории РФ обязательную регистрацию для граждан при доступе к сети интернет, –говорится в обращении главы ассоциации. – Таким образом, любой гражданин, желающий воспользоваться интернетом на территории России, должен будет предоставить электронную версию документа, удостоверяющего его личность".

Регистрация несовершеннолетних граждан должна осуществляться по документам их родителей или законных представителей, уточняется в тексте.

По мнению Янсукова, тот же принцип должен действовать в местах публичного пользования интернетом.

"Любой желающий должен будет пройти регистрацию по паспорту и только после этого получить доступ во всемирную паутину, – указывается в письме.

"Данная мера позволит персонифицировать каждое действие гражданина в сети интернет и, как следствие, предотвратить неправомерные действия, а в случае совершения таковых –незамедлительно установить виновного, – подчеркивает автор идеи. – Кроме того, предложенные инициативы помогут оградить несовершеннолетних, а также другие незащищенные категории граждан от негативного влияния сети интернет".

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