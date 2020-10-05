Россиян предупредили о магнитных бурях

В конце октября ожидается несколько разных по силе магнитных бурь.

С 21 по 24 октября буря будет слабой, 25 октября – средней, три следующих дня магнитосфера останется возбужденной, после чего ее состояние нормализуется. Об этом предупредили специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН), пишут РИА Новости.

Всего в классификации магнитных бурь существует пять уровней. Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем и повлиять на пути миграций птиц и животных.

Более сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также приводят к сбоям напряжения в промышленных сетях.