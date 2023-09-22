Россиян предупредили о пяти опасных заблуждениях о ЗОЖ

Врач объяснила, что полезнее — БАДы или овощи и фрукты.

Принимать витамины постоянно, без перерывов вредно для здоровья, предупредила оториноларинголог Ирина Лазаревич. Врач в беседе с «Лентой.ру» рассказала о пяти опасных заблуждениях о ЗОЖ.

1) Отсутствие комплексного подхода

Многие ищут идеальных производителей витаминов и лучшие БАДы, но одних витаминов недостаточно. «Необходим комплексный подход к здоровому образу жизни: наладить сбалансированное питание, режим сна и отдыха, поддерживать адекватную физическую активность и отказаться от вредных привычек», — говорит Лазаревич.

«Однако есть витамины, которые нужно принимать в дополнение к разнообразному сбалансированному питанию круглый год, и лишними они точно не будут. Это витамины D3 и Омега-3», — сказала Ирина Лазаревич.

Витамины D3 и Омега-3 выпускают и в форме таблеток, и в виде капсул, и даже спрея, рассказывает врач. «Кто-то не любит глотать капсулы, тогда подойдет жидкая форма, которую можно пить ложкой», — говорит она.

Омега-3 с пищей поступает в организм в основном с жирной рыбой, объяснила врач. Для вегетарианцев альтернативой может стать льняное масло.

В разные периоды жизни, даже в разное время года, организм нуждается в дополнительной поддержке. Летом важны добавки с антиоксидантами, зимой — иммуностимулирующие

2) Выбор витаминных комплексов, а не отдельных витаминов

«Если вы хотите улучшить состояние кожи, волос и ногтей, можно использовать витаминный комплекс, плюс гидролизированный коллаген, — продолжает собеседница „Ленты.ру“. — Коллаген особенно целесообразно принимать, если вы едите мало белковой пищи».

Важно, чтобы врач на основе анализов выявил дефициты, уточняет Лазаревич. Если есть сильный недостаток какого-то определенного витамина, то лучше принимать его как монокомпонент с максимальной концентрацией активного вещества.

3) Самоназначение витаминов

Важно проконсультироваться с врачом перед выбором витаминов и минералов, предупреждает Лазаревич.

Переизбыток некоторых витаминов (гипервитаминоз) может иметь неприятные последствия: например, при превышении дозировки витамина Е замедляется усвоение других важных нутриентов и прогрессирует хрупкость костей, объяснила она.

Гипервитаминоз биотина (его применяют для укрепления волос и ногтей) проявляется чрезмерным потоотделением и частым мочеиспусканием

По словам врача, стоит учитывать совокупное количество принимаемых витаминов. «Витамин K2, например, содержится в ферментированных продуктах: кисломолочных изделиях, сырах, зелени. При сбалансированном питании 50 процентов дневной нормы мы точно получим с пищей», — добавила она.

4) Витамины можно принимать постоянно

Для каждого витамина и минерала есть установленные врачами рекомендованные дневные нормы и предельно допустимые, превышать которые опасно для здоровья, обращает внимание Лаpаревич.

«От длительного приема витаминов без перерывов и медицинского контроля может развиться серьезное поражение печени — медикаментозный гепатит. При нем идет воспаление и даже некроз клеток печени», — объяснила Ирина Лазаревич.

5) Овощи и фрукты полезнее БАДов

Под натуральными витаминами обычно подразумевают те, которые поступают в организм с пищей. Синтетическими называют витамины из БАДов, которые специально изготавливают и синтезируют, объясняет Лазаревич. В большинстве случаев для их изготовления используется природное сырье. Получается, подавляющая часть витаминов натуральная.

По словам врача, самыми полезными считаются витамины из фруктов и овощей, не подвергшихся обработке. Однако иногда невозможно съесть столько продуктов, чтобы удовлетворить потребность в определенных микроэлементах. Например, мало кто съедает в день килограмм черники, брокколи или шпината, чтобы насытить организм лютеином или витамином С, заключила Лазаревич.