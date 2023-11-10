Россиян предупредили об опасности популярного аксессуара, от которого страдают в основном мужчины

Врач-терапевт объяснил, какой вред наносит распространенный аксессуар здоровью.

Могут ли наушники навредить слуху? Какой уровень громкости максимально допустим и что такое скрытая потеря слуха? Об этом аif.ru рассказал врач-терапевт Иван Ромасов.

Самая большая опасность, которая исходит от наушников — скрытая потеря слуха, которая происходит вследствие поражения волокон слуховых нервов.

Нередко человек не подозревает о своей проблеме, так как повреждение нервных волокон может не сильно нарушать слух. Поскольку это не мешает общаться и распознавать звуки в разговоре в спокойной обстановке, диагноз «нарушение слуха» ставится с запозданием.

Возможные проблемы со слухом можно заподозрить, если вы не разбираете слов собеседника на фоне обычного шума в офисе или на улице или если не видите его губ, а также если вам приходится постоянно переспрашивать.

То, что постоянное ношение наушников нарушает слух, показало исследование с участием 3583 человека в возрасте от 20 до 69 лет, которые постоянно пользовались наушниками.

Оказалось, что у мужчин нарушения слуха встречались в два раза чаще, чем у женщин и чем старше был человек, тем чаще у него отмечалось нарушение слуха при использовании наушников.

При этом среди молодых людей 20-29 лет нарушения слуха отмечались у 19,2%. Причина — прослушивание громкой музыки в наушниках.

Согласно нормам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), при уровне громкости в плеере 60% можно слушать музыку не более 60 минут в день и лучше, если звуковая нагрузка не превышает 70 дБ — это соответствует фону шума в офисе. При этом наушники можно использовать с 12 лет. Это обусловлено незрелостью всех органов и систем, включая слуховой аппарат.

В наушниках без шумоподавления слышно окружающие звуки и часто приходится увеличивать громкость, чтобы их заглушить. Шумоподавление позволяет отрезать внешние звуки, чтобы не приходилось увеличивать громкость.

Самыми безопасными считаются «наушники — мониторы» или полноразмерные наушники, у которых есть пассивное шумопоглощение.

Относительно безопасны и наушники-вкладыши (при условии, что человек будет следить за громкостью). В таких наушниках звук идёт не напрямую, а отражается от стенок слухового канала.

Аккуратнее нужно быть с внутриканальными наушниками (которые воздействуют звуковой волной напрямую на барабанную перепонку) и магнитные микронаушники. Их использование дольше двух часов подряд может приводить к травматизации барабанной перепонки.