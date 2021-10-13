Россиян в ноябре ждут длинные выходные

Длинные выходные и трехдневная рабочая неделя ожидают россиян в начале ноября в связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября.

В первую ноябрьскую неделю рабочими будут дни с 1 по 3 ноября, сообщили ТАСС в пресс-службе Роструда.

«При пятидневной рабочей неделе в начале ноября россиян ожидают трехдневная рабочая неделя и длинные выходные в связи с празднованием Дня народного единства (4 ноября) и переносом выходного дня с субботы, 2 января, на пятницу, 5 ноября», — рассказали в ведомстве.

Таким образом, в первую ноябрьскую неделю рабочими будут дни с 1 по 3 ноября, а выходными — с 4 по 7 ноября. Поскольку 3 ноября является рабочим предпраздничным днем, его продолжительность сокращается на час.