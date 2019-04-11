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Новости. Общество
18:40, 11 Апреля 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/ Александр Рюмин

Россиянам без прописки социальная пенсия назначается по месту фактического проживания

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Пенсионный фонд информирует, что граждане России, у которых нет зарегистрированного места жительства, могут назначить социальную пенсию по месту фактического проживания, сообщили в администрации Петрозаводска.

Соответствующие поправки в правила оформления пенсии по государственному обеспечению вступили в силу в марте.

Отныне подтвердить проживание в России для назначения социальной пенсии можно личным заявлением в ПФР либо документами, выданными организациями социального обслуживания, исправительными учреждениями и образовательными организациями, в которых находится человек.

Напомним, одним из обязательных условий для назначения социальной пенсии является постоянное проживание на территории России. До вступления в силу поправок постоянное проживание подтверждалось только паспортом с отметкой о регистрации по месту жительства, временным удостоверением личности или свидетельством МВД о регистрации по месту жительства. Чтобы реализовать право на пенсионное обеспечение для граждан, не имеющих регистрации, Пенсионный фонд ранее выносил решения о назначении социальной пенсии в случае, если человек был зарегистрирован по месту пребывания в социальных, медицинских и исправительных учреждениях.

Теперь пенсионерам, не имеющим регистрации, для получения социальной пенсии необходимо один раз в год подтверждать постоянное проживание в России посредством личного заявления в ПФР. Подтверждение не требуется, если пенсия доставляется на дом или выплачивается пенсионеру в кассе доставочной организации. Аналогично заявление не понадобится, если пенсионер находится в медучреждении, исправительной или образовательной организации, что, например, актуально для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В соответствии с федеральным законом о государственном пенсионном обеспечении право на социальную пенсию имеют постоянно проживающие в России:

• Инвалиды, дети-инвалиды и инвалиды с детства – получают социальную пенсию по инвалидности.
• Дети, потерявшие одного или обоих родителей, дети умершей одинокой матери
• Дети, оба родителя которых неизвестны, – получают социальную пенсию детям, оба родителя которых неизвестны.
• Представители малочисленных народов Севера, достигшие 55 или 50 лет (мужчины и женщины соответственно), – получают социальную пенсию по старости.
• Мужчины 65,5 лет и женщины 60,5 лет *, не заработавшие права на страховую пенсию по старости, – получают социальную пенсию по старости.
• Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в России не менее 15 лет и достигшие возраста 65,5 лет (мужчины) или 60,5 лет (женщины) *, – получают социальную пенсию по старости.

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