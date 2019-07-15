Россиянам для диспансеризации могут ввести дополнительный выходной день

Россиянам могут разрешить брать дополнительный оплачиваемый выходной день один раз в год для прохождения диспансеризации.

Сейчас прорабатываются и обсуждаются различные варианты освобождения от работы для прохождения диспансеризации.

Право на выходной для прохождения ежегодных медосмотров предлагается закрепить законодательно и гражданам от 40 лет.

По мнению проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, можно предусмотреть и вариант предоставления не одного, а двух-трех дней на диспансеризацию. Как это сделано для лиц предпенсионного и пенсионного возрастов.

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