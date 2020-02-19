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Россиянам хотят запретить слушать музыку в транспорте

Новости. Общество
22:00, 19 Февраля 2020
фото: © pixabay.com
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Эксперты попросили Минтранс изменить правила перевозки пассажиров.

Национальная Ассоциация экспертов по деловой этике, этикету и протоколу (НАДЭП) обратилась к министру транспорта РФ с просьбой внести изменения в правила перевозки пассажиров и запретить пассажирам прослушивать в общественном транспорте аудио и смотреть видео без наушников, пишет издание "РИА Новости".

"Границы одного человека заканчиваются там, где начинаются границы другого. В силу особенностей и строения органов восприятия человека, файлы, имеющие звуковое сопровождение, не могут быть игнорированы только лишь из желания самого человека. То есть, если звучит музыка, её невозможно не слышать. Если от неприятной картинки или неприятного зрелища можно отвернуться или закрыть глаза, то со слухом все обстоит иначе. Особенно когда обстоятельства не позволяют поменять место дислокации", – сказала президент НАДЭП Альбина Холгова.
 
"Подобного рода инициатива позволит избежать всевозможных конфликтов, а также повысит уровень культурного поведения граждан. Подобный опыт активно используется в разных странах Европы", – отметила Холгова.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Митя
2020-02-19 23:16:07
Удивлён! Неужели есть ещё дебилы, (кроме водителей маршруток"), которые без наушников слушают музыку в общественном транспорте!?
Песня Слепакова "Девушка в Лексусе" Вам даст ответ хоть чуть, чуть....
Неравнодушный
2020-02-19 22:40:41
Россия - это не Евразия, Россия - это Азиопа.
кир
2020-02-19 22:10:42
Сами не могли додуматься. Всегда было смотреть на Запад широко раскрытыми и удивленными глазами.
Гость
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