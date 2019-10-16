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Новости. Общество
20:40, 16 Октября 2019
фото: ©pixabay.com

Россиянам начнут пересаживать органы от животных

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Генетически модифицированные животные, в телах которых станут выращивать органы для трансплантации людям, появятся в России в ближайшие годы.

В трансплантации сердца, почек, печени и других жизненно важных органов нуждаются тысячи людей, однако донорского материала, который сейчас берут в основном от только что умершего человека, остро не хватает. Проблема усугубляется тем, что пересаживать можно только генетически идентичные ткани и органы. Материал, взятый у животных, неизбежно будет распознан как чужеродный и отторгнут иммунитетом.

Однако нужные органы можно создать искусственно в лаборатории методами тканевой инженерии или попробовать "вырастить" внутри организма другого биологического вида, пишут "Известия".

Ученые Московского физико-технического института (МФТИ) совместно с коллегами из Китая запускают масштабный проект по созданию генетически модифицированных животных для нужд трансплантации. Руководитель лаборатории геномной инженерии Павел Волчков сообщил, что соответствующее соглашение МФТИ с четырьмя китайскими организациями было подписано в Шанхае. С китайской стороны главным интересантом стала компания Clonorgan, представляющая собой венчурный стартап. Также свои подписи поставили представители бизнес-инкубатора города Ченду, Института ветеринарии и животноводства Китайской академии наук и правительства города Чунцин.

Как поясняют ученые, вопрос выращивания органов для трансплантации решится не так скоро, это технологии медицины будущего. Однако некоторые отдельные ткани и паренхиматозные органы человеческого организма (печень, селезенка, эндокринные железы) можно будет получить в ближайшие 5–10 лет.

Например, исследователи смогут помочь больным с сахарным диабетом, если вырастят фрагменты поджелудочной железы. По словам ученых, таким же способом можно решить проблему трансплантации костного мозга, в которой нуждается огромное количество людей на Земле, а донорского материала катастрофически не хватает. Для этого нужно будет пересадить животным гемопоэтические стволовые клетки человек. Их можно будет полностью или частично формировать из клеток, взятых у конкретного пациента.

 

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