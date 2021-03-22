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Россиянам назвали первые признаки алкоголизма

Новости. Общество
21:30, 23 Марта 2021
фото: © Александр Рюмин/ТАСС
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С первой стадией алкогольной зависимости можно справиться различными способами, даже без применения медикаментов, заявил специалист.

Психиатр, нарколог Сергей Нурисламов в разговоре со "Звездой" рассказал об основных признаках алкогольной зависимости. По словам врача, определенное поведение человека может указывать на наличие у него такого психического заболевания.  

"Когда он напивается сильно, психически становится неадекватным, когда забывает то, что было вчера, когда ведет себя как-то неправильно, когда опохмеляется, когда начинает употреблять быстрее, чем все остальные, когда количество выпитого увеличивается", - рассказал нарколог.

По словам Нурисламова, первая стадия алкоголизма начинается с психологических феноменов. Среди них - симптом "опережения круга" (человек, не дожидаясь окончания тоста, выпивает), повышение толерантности к алкоголю, то есть человек стал выпивать больше, чем раньше. С такой стадией алкоголизма можно справиться различными способами, даже без применения медикаментов, заявил специалист.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-03-23 21:58:08
Кот тщательно составляет список читателей "Столицы" на предмет алкоголизма любого типа. Сам он не пьющий, поэтому пьющих ненавидит. И курящих тоже, - добавил он. Особенно баб.
Гость
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