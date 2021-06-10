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Россиянам назвали самые распространенные схемы мошенничества в интернете

Новости. Общество
22:30, 10 Июня 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Александр Алпаткин

Эксперты компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, проанализировали самые распространенные схемы мошенничества в сети.

Наиболее популярные из них они назвали в пресс-релизе, поступившем в Ленту.ру.

По данным специалистов, 73 процента всех преступлений в интернете — это мошенничество. 56 процентов приходится на скам — обман, в ходе которого жертвы сами переводят деньги мошенникам и раскрывают свои данные, а 17 процентов — на фишинг, то есть кражу данных банковских карт.

В общей сложности эксперты обнаружили более 70 активных скам-групп, которые используют схему, получившую название «Мамонт». 54 из них были нацелены и на российских пользователей. Принцип работы схемы заключался в том, чтобы маскировать свои сайты под сервисы курьерской доставки, аренды недвижимости, бронирования отелей, банковских переводов, онлайн-ритейла или поиска попутчиков для поездок. С помощью фейковых страниц мошенники получали от пользователей, которые принимали их за настоящие, деньги за товары, которые никогда не будут доставлены, или услуги, которые не будут оказаны.

В схеме «Мамонт» используются 93 различных бренда. К началу 2021 года количество фейковых сайтов, которые злоумышленники задействовали для обмана пользователей, достигло 10 тысяч. Каждая из мошеннических групп, использующих схему «Мамонт», зарабатывает до 8,9 миллиона рублей в месяц.

Исследователи отметили, что в 2020 году количество случаев скама и фишинга в России выросло на 35 процентов по сравнению с предыдущим годом. В общей сложности менее чем за год мошенники, использующие схему «Мамонт», украли у россиян около 700 миллионов рублей.

Заместитель генерального директора Group-IB Андрей Бусаргин отметил, что скам-мошенничество приобрело такие масштабы, что бороться с ним с помощью поштучной блокировки поздно. По его словам, сегодня для этих целей используются автоматизированные системы, которые выявляют все элементы скам-инфраструктуры в мошеннической схеме. Обнаружив одно нарушение, они моментально находят всю атакующую сеть.

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