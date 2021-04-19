Россиян в этом году ожидает теплый май с небольшими похолоданиями

В целом, по словам синоптиков, температура будет находиться в пределах нормы.

По данным Росгидромета, май в большинстве регионов России ожидается теплым, но не исключены небольшие периоды похолодания. Средняя температура днем в Центральном федеральном округе составит до 20 градусов тепла, особенно теплым месяц будет на Таймыре и в Якутии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минприроды России.

«Май в России ожидается теплым, но не исключены короткие похолодания. В целом среднесуточная температура воздуха для большинства субъектов европейской части будет находиться в пределах климатической нормы. В средней полосе России, в Центральном федеральном округе, в центральной черноземной зоне ожидается среднесуточная температура около 10 градусов ночью, до 20 градусов днем», — приводятся в сообщении слова начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина.

По его словам, на Дальнем Востоке температура будет соответствовать климатическим нормам для этого месяца: в среднем 5-10 градусов тепла ночью и 12-15 градусов тепла днем.

«Теплее обычного будет на востоке Таймыра и в большинстве районах Якутии. Там среднесуточная температура ожидается до 10 градусов», — отметил метеоролог.

Количество осадков в большинстве регионов России ожидается около нормы. Определенный дефицит прогнозируется лишь для Приазовья, востока Ставропольского края и северо-востока Краснодарского края, для большинства районов Волгоградской и Астраханской областей, Калмыкии и Адыгеи.