Россиянам посоветовали очищающий организм от токсинов продукт

Диетолог рассказала о полезных свойствах квашенных огурцов.

Диетолог Светлана Фус в своем Instagram назвала квашенные продукты, в частности, огурцы, одними из лучших продуктов для укрепления иммунитета в холодный период. Об этом информирует РИА Новости.

По словам специалиста, квашенные продукты содержат много пробиотиков, которые защищают от простудных заболеваний. Кроме того, они способствуют выведению шлаков и токсинов, а также надолго сохраняют ощущение сытости. Кроме того, такие продукты хорошо усваиваются и улучшают пищеварение.

Фус призвала различать квашенные и маринованные продукты, которые готовятся с уксусом и пастеризуются, что снижает их полезность.

Тем не менее, диетолог предупредила о чрезмерном употреблении квашенной еды из-за высокого содержания соли. Дневной нормой является треть от всех употребляемых овощей (около 60-120 граммов). Специалист посоветовала есть такие продукты не позже обеда.