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Новости. Общество
10:46, 03 Марта 2018

Россиянам предстоит укороченная трудовая неделя

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В Роструде напомнили, что следующая рабочая неделя в России продлится всего три дня, с понедельника по среду.

Затем, в связи с Международным женским днем у россияне будет четыре выходных дня подряд, с четверга, 8 марта по воскресенье, 11 марта, включительно.

"Следующая рабочая неделя будет трехдневной, с понедельника по среду включительно. При этом среда, 7 марта, как предпраздничный рабочий день, будет сокращен на 1 час", - заявил заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец.

Столь короткая рабочая неделя получается в связи с празднованием Международного женского дня, который в текущем году приходится на четверг, отмечает замглавы ведомства.

"8 марта в этом году приходится на четверг, и разрыв между этим днем и выходными будет закрыт за счет переноса нерабочего дня 6 января этого года, который приходился на субботу, - на пятницу, 9 марта. Это позволит россиянам отдыхать четыре дня подряд, поскольку к 8 и 9 марта добавляются обычные выходные - суббота, 10 марта и воскресенье, 11 марта", - сказал собеседник агентства.

Что касается майских праздников, то в связи с празднованием Первомая (официальное название праздника - День Весны и Труда), который в этом году приходится на вторник, россияне не будут работать 4 дня подряд, отмечают в ведомстве.

Праздничные выходные начнутся в воскресенье, 29 апреля и пройдут до среды, 2 мая включительно. Понедельник, 30 апреля, будет нерабочим днем, поскольку на него перенесен выходной день с субботы, 28 апреля. В свою очередь, выходной в среду, 2 мая, получается за счет переноса на него праздничного выходного дня с 7 января 2018 года, который приходился на воскресенье, сообщает "Интерфакс".

В связи с празднованием Дня Победы, который в этом году приходится на среду, 9 мая, никаких переносов не будет. Как отмечают в ведомстве, праздничный выходной "разделит" рабочую неделю на две части - 7 и 8 мая (понедельник и вторник) и 10 и 11 мая (четверг и пятница). При этом, вторник, 8 мая, как предпраздничный рабочий день, согласно Трудовому кодексу РФ, будет короче на 1 час.

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Комментарии

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кир
2018-03-03 13:35:31
Только бы не работать - вековая мечта бывших крепостных.
Juniper59
2018-03-03 12:06:26
Достали своими переносами. А календарь для шестидневки не хотите опубликовать рядом - там совсем другой расклад? А о тех, кто работает два через два и им подобных, кто-нибудь думает? Господа чиновники, как всегда, не видят никого, кроме себя.
Такое чувство, что полстраны у нас - не россияне. А может, и вообще не люди.
Гость
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