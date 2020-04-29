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Бывшие жители Карелии, приехавшие во время эпидемии в Россию, смогут вернуться в Финляндию

Новости. Политика
09:22, 30 Апреля 2020
фото: ©Столица на Онего
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Россиянам, проживающим за рубежом и оказавшимся на карантине в РФ, открыли границу для однократного выезда из страны.

Премьер-министр России Михаил Мишустин внес изменения в распоряжение правительства РФ от 27 марта, которое наложило "временное ограничение" на "движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации" из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Из-за этого документа сотни россиян, проживающих в Финляндии и оказавшихся на момент принятия распоряжения на территории РФ, не смогли вернуться в свои финские дома.

Внесенные Мишустиным изменения позволяют гражданам России, имеющим также гражданство другого государства или вид на жительство за пределами РФ, покинуть российскую территорию. Правда, это право им предоставлено для "однократного выезда из Российской Федерации к месту постоянного проживания".

Читайте подробнее в статье "Ничего больше не просим от этого государства! ".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-04-30 10:27:35
Ссаныч, протестани на мосту с плакатиком или возле Невского пассажа. Может полегчает. Потом фоточки в интернет выложи для отчета.
Саныч
2020-04-30 10:17:07
Парочка снова активизировалась!
mobikk
2020-04-30 10:14:13
Мда... А вот своих из Финляндии впустить не могут, ибо транспорт не ходит...
кир
2020-04-30 10:01:16
Визы аннулировать.
новый
2020-04-30 09:44:07
На то они и бывшие. Пусть валят в один конец и больше сюда не шастают.
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