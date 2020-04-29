Бывшие жители Карелии, приехавшие во время эпидемии в Россию, смогут вернуться в Финляндию

Россиянам, проживающим за рубежом и оказавшимся на карантине в РФ, открыли границу для однократного выезда из страны.

Премьер-министр России Михаил Мишустин внес изменения в распоряжение правительства РФ от 27 марта, которое наложило "временное ограничение" на "движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации" из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Из-за этого документа сотни россиян, проживающих в Финляндии и оказавшихся на момент принятия распоряжения на территории РФ, не смогли вернуться в свои финские дома.

Внесенные Мишустиным изменения позволяют гражданам России, имеющим также гражданство другого государства или вид на жительство за пределами РФ, покинуть российскую территорию. Правда, это право им предоставлено для "однократного выезда из Российской Федерации к месту постоянного проживания".

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