Россиянам раскрыли способ снизить налог по вкладам

Пенсионеры и студенты могут снизить налог по вкладам.

Речь идет о пенсионерах, студентах, домохозяйках, индивидуальных предпринимателях и людях с низкими доходами, они могут получить вычеты по этим доходам, подав налоговую декларацию, пишет издание news.ru.

Для вычета налога по вкладам необходимо зайти в личный кабинет налогоплательщика, заполнить декларацию, правильно отразить новый источник дохода, добавить новый источник дохода, заполнить сумму доходов для вычета, проверить, подписать и отправить декларацию на проверку.

Ранее аналитики РОМИР заявили, что порядка 51% россиян не имеют никаких сбережений. Специалисты также учитывали то, в каких валютах граждане хранят деньги. Согласно исследованию, доля россиян, которые имеют сбережения только в рублях, выросла до 41% в третьем квартале 2024 года. В валюте хранят средства только семь процентов граждан. В прошлом году этот показатель составлял восемь процентов.

До этого депутат Госдумы Анатолий Аксаков заявил, что сбережения выгоднее и надежнее хранить на рублевых вкладах. Он также посоветовал иметь гражданам «подушку безопасности» в размере расходов на два-три месяца.