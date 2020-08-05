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Россиянам рассказали, чем опасен просмотр фильмов с пиратских сайтов

Новости. Общество
19:10, 05 Августа 2020
фото: © pixabay.com
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О том, почему не стоит пользоваться нелегальными киноресурсами и как обезопасить себя и свои устройства от злоумышленников, рассказали эксперты.

Россияне в период самоизоляции стали проводить больше времени в сети, в частности, смотреть фильмы на пиратских ресурсах, что чревато автозагрузкой вирусов, программ-шпионов и криптомайнеров, пишет издание "РИА Новости".

"Популярность стриминговых платформ, сериалов и фильмов злоумышленники часто используют в своих целях. … Мы видим, что под видом такого контента распространяют рекламные и вредоносные программы: добавляют их в файлы с названиями популярных шоу, а также используют известные бренды для проведения фишинговых атак. Среди зловредов встречаются различные троянцы, позволяющие, например, удалять или блокировать данные, или красть пароли от онлайн-банкинга, а также программы-шпионы, с помощью которых можно получить доступ к информации на устройстве", – рассказал эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов.
 
Консультант Центра информбезопасности компании "Инфосистемы Джет" Александр Гон сообщил, что такие ресурсы могут запросить данные соцсетей, данные паспорта или банковской карты, например, под предлогом оформления пробного периода. В результате сведения будут скомпрометированы, деньги похищены, а сам пользователь столкнется с шантажом и вымогательством.

Техдиректор Qrator Labs Артем Гавриченков добавил, что если для просмотра видео необходимо, например, скачивание Flash Player, то с подобных ресурсов нужно сразу уходить.

"Даже пиратские сайты уже не требуют установки на компьютер дополнительного ПО, будь то Java или Flash Player. Ни в коем случае никакие файлы, включая файлы приложений, а также файлы, заявленные как видео или документы, скачивать с таких сайтов нельзя", – пояснил он.
 
"Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Просмотр контента на пиратских ресурсах означает, что вы можете поделиться с киберпреступниками своими персональными данными или, с большей долей вероятности, "поймать" какой-нибудь вредонос на свой девайс. Рекомендация здесь может быть только одна: не пользуйтесь пиратскими ресурсами, используйте легальный контент. Стоимость месячной подписки у множества отличных легальных ресурсов для просмотра сериалов и фильмов, сейчас составляет очень небольшую сумму, сопоставимую со стоимостью хорошей плитки шоколада", – подытожил директор управления информтехнологий ESET Russia Руслан Сулейманов.

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