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Россиянам рассказали, как уменьшить вред от сидячей работы

Новости. Общество
19:40, 15 Августа 2020
фото: © pixabay.com
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Находиться в сидячем положении по много часов подряд – вредно, убежден кардиолог Владимир Хорошев.

Врач предложил возможные варианты снижения негативных последствий сидячей работы, пишет радио Sputnik.

Значительная часть работающего населения России проводит практически весь день в сидячем положении: сотрудники офисов, водители, часть работников предприятий.
 
"Сидячая поза – это самая нефункциональная с точки зрения физиологических потребностей человека поза. Когда человек стоит или лежит, то у него артерии находятся в выпрямленном состоянии. Как только человек сел, просвет сужается и резко уменьшается приток артериальной крови к ногам. Это очень плохо. Замедление кровотока в итоге ведет к быстрому нарастанию атеросклеротических изменений в этих артериях, что приводит к очень тяжелым последствиям, к поражению всего артериального русла нижних конечностей. К сожалению, потом это потребует очень дорогостоящего лечения", – предупредил Владимир Хорошев.

Уменьшить негативные последствия сидячей работы могут более удобное рабочее место, а также несложные физические упражнения раз в полчаса-час. Ну и, в конце концов, время от времени можно просто встать и немного пройтись.

Возможная альтернатива – стоячее рабочее место. Не зря, например, у многих известных писателей прошлого наряду с рабочим столом была конторка, за которой можно было писать стоя.
 
"Сидячая поза самая невыгодная. Если у человека есть возможность избегать сидячего образа жизни, то надо это делать. Не зря в современных офисах стали устанавливать стоячие компьютерные столики. На таком месте человек не сидит, а стоит. Это функционально выгоднее. Но надо помнить, что стоячая поза тоже небезвредна, но человек может уменьшить вред, если каждые 30 минут будет, например, двигать стопами. Такие несложные упражнения будут побуждать сокращать мышцы", – пояснил эксперт.

 
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Комментарии

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бюджет
2020-08-15 20:45:17
У нас, ЧТО стоячей нет? Хотя, могет быть, скоро будет только лежачая, на 2-х метрах.
Гость
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