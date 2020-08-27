Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Двигавшийся задним ходом по перекрестку автомобиль протаранил троллейбус в Петрозаводске (ВИДЕО) 1
Сегодня 09:54
В Петрозаводске автомобилист сбил школьницу (ФОТО)
Сегодня 18:04
Круизный лайнер за 3,2 млрд рублей приплыл в Карелию (ФОТО) 8
Сегодня 13:24
Актриса Екатерина Копанова отдохнула в Карелии (ФОТО) 2
Сегодня 14:30
Автомобили разлетелись по перекрестку в Петрозаводске после столкновения (ВИДЕО) 1
Сегодня 09:20

Россиянам рассказали о вредности смартфонов

Новости. Общество
19:40, 27 Августа 2020
фото: © pixabay.com
Загрузка...

Эксперт рассказал, какие экраны смартфонов вредны для человека.

В большинстве современных смартфонах используются экраны, выполненные по технологии органических светодиодов – OLED. По результатам многих исследований, из-за особенностей регулировки яркости OLED-экранов примерно у 10% людей при их использовании начинает болеть голова, появляется усталость, сухость в глазах, рассказал агентству "Прайм" эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко.

"Фактически, яркость на OLED-экранах всегда равна 100%, а когда пользователь снижает ее (делается это чаще всего за счет широтно-импульсной модуляции), экран начинает мерцать с определенной частотой, соответствующей тому или иному уровню яркости подсветки. Чем ниже яркость – тем более выражена пульсация экрана и тем больше могут уставать глаза. Само мерцание экрана не видно человеческому глазу, но его можно увидеть, если навести на него камеру другого смартфона", – объясняет эксперт. 

В том случае, если вы заметили, что глаза устают от OLED-экрана, можно попробовать использовать его на яркости, близкой к максимальной – мерцания будет меньше, но яркость для помещения может быть избыточной. 

"Также существуют программные решения, которые встроены в некоторые смартфоны, например, DC Dimming на Android и "Понижение точки белого" на iOS. При их использовании экран почти полностью перестает мерцать, но может исказиться цветопередача", – отмечает Гриценко. 

Еще один вариант – использование смартфона с IPS-экраном, например, iPhone XR, 11, некоторые модели Xiaomi, Huawei. IPS – это технология экранов с применением жидких кристаллов, которая раньше широко применялась в смартфонах. 

"IPS-экраны дешевле OLED-экранов, но толще, и передают менее насыщенные цвета. Также IPS-панели не подвержены выгоранию, а у OLED-экранов  со временем меняется яркость, а одни пиксели могут гореть ярче других.Они дешевле OLED-экранов, но толще, и передают менее насыщенные цвета. Однако широтно-импульсная модуляция в них почти никогда не применяется: они не мерцают", – добавил Гриценко.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.08.2020, 20:31
Два человека разбились в смертельном ДТП в Карелии (ФОТО и ВИДЕО)
20.08.2020, 12:52
Вступают в силу изменения по отмене регистрации ИП: разъяснения бизнес-омбудсмена в Карелии
24.08.2020, 16:05
Зарплаты заведующих детсадов в Петрозаводске отличаются в разы
24.08.2020, 12:44
Директор лицея №1 возглавила тройку самых высокооплачиваемых школьных руководителей Петрозаводска
24.08.2020, 11:55
Вернувшиеся с моря жители Карелии завезли COVID-19 в республику
25.08.2020, 11:12
Пациента с множественными травмами доставили на самолете в Петрозаводск

Аналитика

26.08.2020 16:30
Обществоведение
К началу учебного года готовы
Депутаты Петросовета проверили готовность школ и детских садов к приему учащихся.
Не к рукам 12
25.08.2020 15:29
Карельские рыбные заводы не останавливают работу даже в кризис
25.08.2020 09:35
В Петрозаводске открылся новый аэровокзальный комплекс
24.08.2020 10:05
"Это неслучайная смерть" 3
24.08.2020 09:31
Вся аналитика

Чтиво

21.08.2020 11:05
Без политики
Подготовьте ребёнка к школе быстро и недорого
Лето заканчивается и совсем скоро наступит новый учебный год.
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
17.08.2020 11:11
"Кемска волость" как товарный знак 2
11.08.2020 15:50
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»