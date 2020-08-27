Россиянам рассказали о вредности смартфонов

Эксперт рассказал, какие экраны смартфонов вредны для человека.

В большинстве современных смартфонах используются экраны, выполненные по технологии органических светодиодов – OLED. По результатам многих исследований, из-за особенностей регулировки яркости OLED-экранов примерно у 10% людей при их использовании начинает болеть голова, появляется усталость, сухость в глазах, рассказал агентству "Прайм" эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко.

"Фактически, яркость на OLED-экранах всегда равна 100%, а когда пользователь снижает ее (делается это чаще всего за счет широтно-импульсной модуляции), экран начинает мерцать с определенной частотой, соответствующей тому или иному уровню яркости подсветки. Чем ниже яркость – тем более выражена пульсация экрана и тем больше могут уставать глаза. Само мерцание экрана не видно человеческому глазу, но его можно увидеть, если навести на него камеру другого смартфона", – объясняет эксперт.

В том случае, если вы заметили, что глаза устают от OLED-экрана, можно попробовать использовать его на яркости, близкой к максимальной – мерцания будет меньше, но яркость для помещения может быть избыточной.

"Также существуют программные решения, которые встроены в некоторые смартфоны, например, DC Dimming на Android и "Понижение точки белого" на iOS. При их использовании экран почти полностью перестает мерцать, но может исказиться цветопередача", – отмечает Гриценко.

Еще один вариант – использование смартфона с IPS-экраном, например, iPhone XR, 11, некоторые модели Xiaomi, Huawei. IPS – это технология экранов с применением жидких кристаллов, которая раньше широко применялась в смартфонах.

"IPS-экраны дешевле OLED-экранов, но толще, и передают менее насыщенные цвета. Также IPS-панели не подвержены выгоранию, а у OLED-экранов со временем меняется яркость, а одни пиксели могут гореть ярче других.Они дешевле OLED-экранов, но толще, и передают менее насыщенные цвета. Однако широтно-импульсная модуляция в них почти никогда не применяется: они не мерцают", – добавил Гриценко.