Россиянам стало проще путешествовать с 1 апреля

В федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в конце марта анонсировали возобновление с 1 апреля авиасообщения с шестью странами.

Об этом сообщает Lenta.

Самолеты полетят в Германию, Венесуэлу, Сирию Таджикистан, Узбекистан и Шри-Ланку.

Кроме того, минздрав Республики Кипр официально включил Россию в список стран, жителям которых с 1 апреля разрешен въезд на остров без ограничений. То есть россиянам не нужно соблюдать обязательный 14-дневный карантин, если два ПЦР-теста на коронавирус покажут отрицательный результат. Уточняется, что первое тестирование путешественникам придется пройти за 72 часа до прибытия в страну, а второе — уже в аэропорту Ларнаки или Пафоса.