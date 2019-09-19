Россияне готовы отказаться от автомобилей из-за высоких цен на бензин

Россияне назвали высокую стоимость бензина (47%) и дорогое обслуживание автомобиля (16%) основными причинами возможного отказа от частых поездок на автомобиле.

Это следует из опроса ВЦИОМа. Каждый пятый автомобилист (22%) в стране сообщил, что мог бы использовать свою машину реже. При этом столько же (22%) опрошенных не могут отказаться от машины, поскольку их работа связана с вождением и "автомобиль кормит их семью", пишет "Коммерсантъ".

Среди возможных причин также были названы финансовые трудности и попытки экономить бюджет (15%), предположение о большой загруженности дорог (14%), забота об окружающей среде (8%) и плохое состояние дорог (7%).

Если бы у водителей была возможность сменить автомобиль на другой транспорт, то велосипеду отдали бы предпочтение 43% россиян в возрасте 25–34 лет (44%) и 35–44 лет (56%), а электрическому автомобилю — 33%, ему отдали предпочтение 51% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. Каждый десятый россиянин также назвал электромопед или электроскутер (10%).