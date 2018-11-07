Россияне могут избежать обмана на новогодних распродажах

Роспотребнадзор в преддверии новогодних распродаж напомнил россиянам, что любой товар, приобретенный по акции, подлежит обмену и возврату в том же порядке, что и обычный товар.

Приближение новогодних праздников каждый год ознаменовано проведением акций и распродаж. Многие покупатели становятся жертвами обмана недобросовестных продавцов, которые не в полной мере доводят до покупателя сведения об условия проводимых акций.

"РИА Новости", ссылаясь на сайт ведомства, пишет, покупатель всегда должен помнить, что любой товар, приобретенный по акции, подлежит возврату и обмену в том же порядке, как и обычно продаваемые аналогичные товары.

"В частности, если непродовольственный товар надлежащего качества не подошел потребителю по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации, то в соответствии законом "О защите прав потребителей" потребитель имеет право на обмен в течение 14 дней, не считая дня покупк", – говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Если покупатель в приобретенном товаре обнаружит недостаток, то по закону он имеет право требовать замены на товар другой марки с перерасчетом цены, замены на товар этой же марки, уменьшения покупной цены, замены на товар другой марки с перерасчетом цены, безвозмездного устранения недостатков расторжения договора купли-продажи с возвратом денег.