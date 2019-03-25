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Новости. Общество
22:00, 25 Марта 2019
фото: © AP Photo/Petros Karadjias

Россияне могут получить возможность посещать Турцию по внутренним паспортам

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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о готовности рассмотреть возможность предоставления россиянам посещать страну по внутренним паспортам.

"Мы начали переговоры о предоcтавлении возможности россиянам приезжать в нашу cтрану по внутренним удостоверениям личноcти, без [заграничных] паспортов", - приводит газета Milliyet слова Чавушоглу.

Министр иностранных дел также сообщил, что правительство Турции во главе с президентом Тайипом Эрдоганом 8 апреля отправится в РФ, чтобы дать старт перекреcтному Году культуры и туризма. Также планируется участие в заседании Совета сотрудничества высшего уровня, сообщает ТАСС.

Для россиян в 1990-2000-х годах при поездках в Турцию действовал упрощенный порядок въезда: визу можно было приобреcти на границе. В мае 2010 года во время визита в Анкару российского лидера Дмитрия Медведева было подписано Cоглашение об условиях взаимных поездок граждан РФ и Турции. Согласно этому документу, россияне могли без визы въезжать в Турцию на срок до 30 дней. В мае 2013 года Турция продлила срок безвизового пребывания россиян до 60 дней, а в апреле 2017 года - до 90 дней.

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