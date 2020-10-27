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Россияне накупили к Хэллоуину наручники, ошейники и плетки

Новости. Общество
23:30, 27 Октября 2020
фото: © pixabay.com
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Россияне закупили к Хэллоуину большое количество товаров категории "для взрослых".

Об этом свидетельствуют поступившие в распоряжение РБК данные онлайн-ретейлеров Ozon и Wildberries, пишет "Лента.ру".

В Wildberries отметили растущий в этом году во время подготовки к Хэллоуину интерес к товарам для взрослых.
За неделю с 19 по 25 октября увеличился спрос на чокеры (+15 процентов), портупеи (+20 процентов), гартеры (+21 процент), плетки (+22 процента), наручники (+24 процента), ошейники (+28 процентов) и БДСМ-комплекты (+36 процентов). Больше всего (на 44 процента) спрос вырос на ролевые костюмы.

Также онлайн-ретейлер отметил интерес к товарам для Хэллоуина. С 19 по 25 октября их клиенты заказали на 153 процента больше подобных товаров, чем за тот же период 2019-го. Вырос спрос на маски и грим. В список наиболее покупаемых к Хэллоуину товаров вошли косплей-повязка "Наруто", шляпа волшебника, плащ вампира, маска "Крик", а также футболка COVID.

По данным Ozon, продажи карнавальных костюмов за октябрь 2020 года выросли в шесть раз по сравнению с октябрем 2019 года. В основном покупатели выбирают вампирские плащи и костюмы скелетов. Отмечается растущий спрос на искусственную кровь и костюмы для детей, продажи которых в октябре выросли на 333 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Для украшения дома перед праздником россияне стали приобретать тыквы. Их продажи выросли в этом году в десять раз по сравнению с прошедшим. Также покупатели интересуются искусственной паутиной, постерами и подвесными украшениями.

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